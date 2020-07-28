Посольство США в ФРГ предостерегло фирмы от участия в "Северном потоке — 2"

Посольство США в Германии предостерегает компании от участия в сооружении газопровода "Северный поток — 2". Соединенные Штаты "недвусмысленно и неустанно отмечают опасность" этого проекта для "совместных интересов в сфере безопасности в Европе", заявил представитель посольства США в Берлине медиакомпании Deutsche Welle во вторник, 28 июля. Вашингтон видит в газопроводе "не коммерческий проект, а ключевой инструмент российского правительства по эксплуатации и усилению европейской зависимости от поставок энергоносителей из России", подчеркнул он.

США проводили переговоры с европейскими партнерами и представителями промышленности и продолжат эти консультации. Государства, выступающие против строительства газопровода, "выражают свою позицию громче, чем прежде", отметили в американском дипломатическом представительстве.

Вашингтон указал на возможные риски для подрядчиков

Вашингтон "в настоящее время не вводит какие-либо санкции", сообщили в посольстве США. Однако по-прежнему занятые в проекте фирмы должны осознавать, что подобное участие "создает для них риски", подчеркнуло ведомство.

Немецкое издание Welt am Sonntag несколькими днями ранее сообщило об усилении давления США на европейских подрядчиков "Северного потока — 2". По его сведениям, представители Соединенных Штатов на видеопереговорах "в дружелюбном тоне" отметили, что намерены "воспрепятствовать завершению строительства" и особо выделили "далекоидущие последствия дальнейшего участия в проекте".

Работы по прокладке газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступивших в силу в декабре 2019 года. Меры предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны.

Укладку труб не могут возобновить из-за трески

После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте. Для завершения работ было задействовано российское судно "Академик Черский". Оно прибыло из Находки в германский порт Мукран еще в мае, но датские власти в настоящее время запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.