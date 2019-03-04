Посольство России в Британии опубликовало "десятки вопросов" к Лондону по делу Скрипалей

В посольстве заявляют, что производство нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по мнению британских властей, отравили Скрипалей, прекратилось в 1992 году, а уничтожение накопленных запасов проходило под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой является Великобритания, и завершилось в 2017 году. Также в посольстве утверждают, что никакого приказа на убийство противников российского правительства не существовало. Оно перечисляет и многочисленные запросы к британским властям, которые остались без ответа.

"Непонятно, почему Великобритания не поднимала этот вопрос в 2017 году, если у нее была информация о том, что Россия производит военные химические агенты в нарушение своих обязательств. Также неясно, какой информацией обладает Великобритания и как она пришла к выводу относительно цели предполагаемого производства" (перевод по РИА "Новости").

"Британские официальные лица утверждают, что Госдума приняла закон, который позволяет осуществлять убийства "экстремистов" за рубежом. Это откровенная ложь. В России такого закона нет", — отмечается в докладе.

При этом внимание обращается и на то, что "никогда не объяснялось, как Скрипали могли потерять сознание одновременно через несколько часов после контакта с нервно-паралитическим веществом, несмотря на то, что они являются людьми разного возраста, пола и телосложения".

Вместе с тем российское посольство "выражает признательность всем тем, кто помогал и поддерживал двух пострадавших граждан России, прежде всего первым людям, которые пришли к ним на помощь, и медицинскому персоналу". "Мы также высоко оцениваем усилия журналистов, блогеров и представителей общественности, которые без устали работали для того, чтобы правда о случившемся была установлена и распространена, несмотря на чрезвычайно сложные условия для СМИ, созданные властями Великобритании", — отмечается в тексте.

В документе также приводятся различные теории британских СМИ касательно инцидента. В разное время издания утверждали, что яд мог быть доставлен беспилотником, подсыпан в еду, распылен на улице или нанесен на ручку автомобиля Скрипаля. Отметим, основной версией британских властей является нанесение "Новичка" на ручку двери в доме Сергея Скрипаля.

В посольстве подняли тему судьбы домашних животных Скрипаля

В конце доклада посольство задает десятки вопросов, касающихся инцидента в Солсбери. Речь идет о состоянии пострадавших и методах их лечения, заявлениях Скрипалей после выписки, исследованиях отравляющего вещества британской стороной. Дипломаты обращают внимание, что так и осталось неясным, на каких основаниях другие страны, в частности Франция, участвуют в расследовании отравления российских граждан. Кроме того, в посольстве отмечают, что непонятна судьба домашних животных Скрипалей. Российское посольство не выяснило, были ли они также отравлены и почему в итоге были умерщвлены.

Отметим, в доме экс-полковника ГРУ жил черный персидский кот и две морские свинки, писала газета The Mirror со ссылкой на представителя британского департамента окружающей среды. Как передавало издание, оба грызуна умерли от обезвоживания. Кота же, пребывавшего в состоянии стресса, решено было усыпить.

По данным издания, после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в дом экс-полковника ГРУ, поскольку жилище было опечатано. Когда же они туда все-таки попали, выяснилось, что морские свинки погибли, так как их никто не поил.

Кот Скрипаля был найден в состоянии сильного стресса. Его отвезли в химическую лабораторию в Портон-Дауне, чтобы установить, не подверглось ли животное воздействию нервно-паралитического вещества. Затем кота из сострадания решили усыпить. Как говорится в статье, всех трех животных кремировали из опасений, что они могли получить отравление "Новичком".

В посольстве объяснили, откуда взялись "138 версий" отравления Срипалей

Российское посольство также призвало Лондон раскрыть подробности по делу Скрипалей, отмечает РИА "Новости". "В течение года, пока следствие велось в закрытом режиме, внимание британской общественности отвлекалось различными утечками по линии спецслужб, которые Форин Офис отказывался официально подтвердить посольству. В годовщину инцидента вместо результатов расследования мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла. Причем это было хорошо срежиссировано по времени. Все это не может не вызывать сожаления", — отметили в российском ведомстве.