04.03.2019, 09:06

Посольство России в Британии опубликовало "десятки вопросов" к Лондону по делу Скрипалей

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NEWSru.com
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Посольство России в Британии опубликовало "десятки вопросов" к Лондону по делу Скрипалей
Foto: AP/SCANPIX

В годовщину отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом "Новичок" посольство России в Великобропубликовало доклад "Вопросы без ответов", в котором прокомментировало инцидент в британском Солсбери.

В докладе дипмиссия указывает, что произошедшее в Солсбери сильно ухудшило отношения Москвы и Лондона, при этом детали инцидента до сих пор остаются невыясненными. Дипломаты отмечают, что правда о произошедшем 4 марта 2018 года остается неизвестной. Там также выразили соболезнования по поводу смерти британки Дон Стерджесс, "которая стала невинной жертвой политических игр".

В первой части публикации российское посольство указывает на нестыковки в полицейских докладах и ошибочные трактовки британских СМИ. В российском диппредставительстве подчеркивают, что высылка российских дипломатов из разных стран Европы, а также обвинения со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не были подкреплены доказательствами, а Москве не позволили принять участие в расследовании.

В посольстве заявляют, что производство нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, по мнению британских властей, отравили Скрипалей, прекратилось в 1992 году, а уничтожение накопленных запасов проходило под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), членом которой является Великобритания, и завершилось в 2017 году. Также в посольстве утверждают, что никакого приказа на убийство противников российского правительства не существовало. Оно перечисляет и многочисленные запросы к британским властям, которые остались без ответа.

"Непонятно, почему Великобритания не поднимала этот вопрос в 2017 году, если у нее была информация о том, что Россия производит военные химические агенты в нарушение своих обязательств. Также неясно, какой информацией обладает Великобритания и как она пришла к выводу относительно цели предполагаемого производства" (перевод по РИА "Новости").

"Британские официальные лица утверждают, что Госдума приняла закон, который позволяет осуществлять убийства "экстремистов" за рубежом. Это откровенная ложь. В России такого закона нет", — отмечается в докладе.

При этом внимание обращается и на то, что "никогда не объяснялось, как Скрипали могли потерять сознание одновременно через несколько часов после контакта с нервно-паралитическим веществом, несмотря на то, что они являются людьми разного возраста, пола и телосложения".

Вместе с тем российское посольство "выражает признательность всем тем, кто помогал и поддерживал двух пострадавших граждан России, прежде всего первым людям, которые пришли к ним на помощь, и медицинскому персоналу". "Мы также высоко оцениваем усилия журналистов, блогеров и представителей общественности, которые без устали работали для того, чтобы правда о случившемся была установлена и распространена, несмотря на чрезвычайно сложные условия для СМИ, созданные властями Великобритании", — отмечается в тексте.

В документе также приводятся различные теории британских СМИ касательно инцидента. В разное время издания утверждали, что яд мог быть доставлен беспилотником, подсыпан в еду, распылен на улице или нанесен на ручку автомобиля Скрипаля. Отметим, основной версией британских властей является нанесение "Новичка" на ручку двери в доме Сергея Скрипаля.

В посольстве подняли тему судьбы домашних животных Скрипаля

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В конце доклада посольство задает десятки вопросов, касающихся инцидента в Солсбери. Речь идет о состоянии пострадавших и методах их лечения, заявлениях Скрипалей после выписки, исследованиях отравляющего вещества британской стороной. Дипломаты обращают внимание, что так и осталось неясным, на каких основаниях другие страны, в частности Франция, участвуют в расследовании отравления российских граждан. Кроме того, в посольстве отмечают, что непонятна судьба домашних животных Скрипалей. Российское посольство не выяснило, были ли они также отравлены и почему в итоге были умерщвлены.

Отметим, в доме экс-полковника ГРУ жил черный персидский кот и две морские свинки, писала газета The Mirror со ссылкой на представителя британского департамента окружающей среды. Как передавало издание, оба грызуна умерли от обезвоживания. Кота же, пребывавшего в состоянии стресса, решено было усыпить.

По данным издания, после отравления Скрипалей ветеринары несколько дней не имели доступа в дом экс-полковника ГРУ, поскольку жилище было опечатано. Когда же они туда все-таки попали, выяснилось, что морские свинки погибли, так как их никто не поил.

Кот Скрипаля был найден в состоянии сильного стресса. Его отвезли в химическую лабораторию в Портон-Дауне, чтобы установить, не подверглось ли животное воздействию нервно-паралитического вещества. Затем кота из сострадания решили усыпить. Как говорится в статье, всех трех животных кремировали из опасений, что они могли получить отравление "Новичком".

В посольстве объяснили, откуда взялись "138 версий" отравления Срипалей

Российское посольство также призвало Лондон раскрыть подробности по делу Скрипалей, отмечает РИА "Новости". "В течение года, пока следствие велось в закрытом режиме, внимание британской общественности отвлекалось различными утечками по линии спецслужб, которые Форин Офис отказывался официально подтвердить посольству. В годовщину инцидента вместо результатов расследования мы стали свидетелями беспрецедентной клеветнической атаки в британской прессе на посольство и лично на посла. Причем это было хорошо срежиссировано по времени. Все это не может не вызывать сожаления", — отметили в российском ведомстве.

При этом, как пишет РБК, на этой неделе Financial Times со ссылкой на доклад лондонского King's College сообщила, что российские государственные СМИ опубликовали "138 противоречивых сообщений" об отравлении Скрипаля. В материале говорится, что журналисты распространяли множество часто противоречащих друг другу сообщений, которые создали запутанную картину произошедшего в Солсбери. Как пишет издание, RT и Sputnik использовали свои англоязычные платформы для "распространения семи различных теорий заговора о нападении".

В своем комментарии к публикации Financial Times о распространенных российскими СМИ версиях российское посольство указало, что в сложившейся ситуации "российские журналисты пытаются понять, что именно произошло в Солсбери год назад". "Так что появление неких 138 "версий" — это, как отметил Форин Офис в одной из своих нот, всего лишь проявление общественной дискуссии", — заявили в российской дипмиссии.

В начале марта 2018 года Скрипалей нашли на скамейке возле торгового центра в Солсбери с признаками отравления. Отец и дочь длительное время провели в коме. Медицинское обследование показало воздействие нервно-паралитического вещества "Новичок". По данным Британии, оно было изготовлено в России. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Москву в причастности к химической атаке.

В нападении на Скрипалей британские власти подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. The Insider и Bellingcat выяснили, что их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они работают в ГРУ. Недавно СМИ сообщили о третьем участнике отравления — офицере ГРУ Денисе Сергееве, который действовал под вымышленным именем Сергей Федотов.

18 февраля 2019 года сообщалось, что у Сергея Скрипаля ухудшилось состояние здоровья, за ним присматривают медики. Они опасаются, что бывший разведчик вряд ли когда-либо полностью оправится от последствий химической атаки, которая поражает нервную систему.

Также жертвами "Новичка" стали британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, в июле 2018 года нашедшие флакон из под-духов с нервно-паралитическим веществом, который Петров и Боширов, предположительно, бросили в ящик для пожертвований, перепутав его с мусорным контейнером. Стерджес скончалась, Роули выжил.

Сергеев-Федотов, по данным СМИ, в апреле 2015 года отравил "Новичком" болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, но тот остался жив.

Накануне, 4 марта, сообщалось, что сын Дон Стерджесс, 20-летний Эван Хоуп, написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь добиться справедливости. "Британская полиция полагает, что к смерти моей матери причастны по меньшей мере двое граждан России, которые находятся под защитой вашего государства. Я обращаюсь к вам с просьбой дать возможность нашим офицерам допросить их по поводу этого убийства. Моя мать заслуживает справедливости", — говорится в письме молодого человека.

"Она стала невинной жертвой, но мы ничего не услышали ни от Терезы Мэй, ни от правительства — ни телефонного звонка, ни письма, — пояснил 20-летний британец. — Я в отчаянии. Путин — единственный человек, который может обеспечить справедливость".

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