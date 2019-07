Посольство России опубликовало в Twitter карту с украинским Крымом

Карта мира была использована, чтобы проиллюстрировать цитату главы российского МИДа Сергея Лаврова: "Под давлением Вашингтона, преследующего собственные геополитические цели, страны НАТО участвуют в проведении агрессивной антироссийской политики. Так, происходит ничем не оправданное увеличение расходов на военные нужды: в 2018 году только одни США потратили на эти цели свыше 700 млрд долларов, НАТО в целом — около одного триллиона, тогда как Россия — менее 50 млрд долларов".

Посольство Украины в Великобритании тут же отреагировало на пост в Twitter: "Благодарим посольство России в Великобритании за подтверждение того, что Крым — это Украина. Мы рады, что карта с украинским Крымом теперь загружена в твиттер-аккаунт МИДа РФ (который сделал репост сообщения посольства — прим. ред.)".

Thank you #Russian Embassy in UK @RussianEmbassy for confirming that #CrimeaIsUkraine! We are glad that the map that includes #Ukrainian #Crimea is now uploaded to the twitter account of @mfa_russia https://t.co/4oUGqcGCPE