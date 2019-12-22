Посол США рассказал о реакции стран ЕС на санкции по ”Северному потоку - 2”

Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов считает американские санкции против компаний, работающих по строительству газопровода "Северный поток-2", недобросовестной конкуренцией, которая вызывает негативную реакцию и в ЕС. "Когда американский сжиженный газ объявляют "молекулами свободы", при том, что он существенно дороже, чем российский трубопроводный, когда пытаются вставить палки в колёса коммерческого проекта, это, к сожалению, отражает настрой антироссийского политического консенсуса в Соединенных Штатах", — заявил он в интервью агентству "Интерфакс".

В Берлине заявили о "грубом вмешательстве США во внутренние дела ЕС"

Накануне министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал штрафные меры США против строящих газопровод компаний "грубым вмешательством во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы". По его словам, такое решение Вашингтона сложно понять, учитывая союзнические отношения Германии и других европейских стран с США в рамках НАТО.

Кроме того, санкции против "Северного потока — 2" вступили в силу в неподходящий момент на фоне достижения договоренности по газовому транзиту между Россией и Украиной, указал немецкий политик. "Европейский Союз и Германия очень активно содействовали тому, чтобы это соглашение было заключено еще до конца года. Потому это не только неправильно, но и политически неразумно", — подчеркнул Шольц.

Санкции вступили в силу

Принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", был накануне подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу.

В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток — 2".