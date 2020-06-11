11.06.2020, 15:21

Посол РФ в Эстонии разъясняет, на каких условиях России готова частично открыть границы

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Видео: Олег Беседин
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Venemaa suursaadiku pressikonverents
Venemaa suursaadiku pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками, сообщил в интервью Олегу Беседину Посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров.

Въезд в Россию разрешат иностранцам, которые едут на лечение или для того, чтобы ухаживать за близкими родственниками. Смотрите видео.

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