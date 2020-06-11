11.06.2020, 15:21
Посол РФ в Эстонии разъясняет, на каких условиях России готова частично открыть границы(3)
Россия частично откроет границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками, сообщил в интервью Олегу Беседину Посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров.
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
«Начинается всё не так и серьёзно»: Песков высказался о COVID–19
Не успели оклематься от трагедии, а Ефремов сотворил им еще одну