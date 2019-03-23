Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Как отмечается, они призвали украинские власти принять меры против политических экстремистских групп, которые могут попытаться сорвать процедуру голосования и ”узурпировать” роль национальной полиции.

Также они предложили рассмотреть возможность их запрета в будущем.

Выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что полиция взяла под охрану девять кандидатов в президенты Украины.