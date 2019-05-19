После вмешательства Путина жителям Екатеринбурга предложат на выбор другие места для строительства спорного храма

Высокинский в свою очередь заявил, что референдум смогут организовать только к концу года, и все это время продолжится "ситуация противостояния". Он также напомнил об итогах референдума по выходу Великобритании из Евросоюза, отметив, что теперь этот процесс затормозился. Референдум, по словам мэра, обойдется в 120-130 млн рублей, а опрос — в 8-15 млн.

Жители в свою очередь напомнили, что референдум о присоединении Крыма к России провели за две недели, а по закону на организацию дается два месяца, пишет в своем Telegram шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

Высокинский в ответ заявил, что для организации референдума нужны "юридически длительные процедуры", а результаты опроса будут так же обязательны к исполнению. Однако он пообещал донести требование общественников о референдуме до депутатов и губернатора.

Вторым пунктом на повестке дня стоял вопрос о судьбе забора вокруг предполагаемой стройки. Один из защитников сквера отметил, что ограждение стало "символом предательства", а его демонтаж снимет напряжение в обществе, пишет портал "Екатеринбург онлайн". Жители также отметили, что из-за забора стал недоступен проход на набережную.

Параллельно с этим обсуждением в самом сквере шли работы по укреплению забора и подготовке к монтажу колючей проволоки. Прийти к соглашению участникам встречи не удалось. Высокинский отметил, что юридических оснований прекратить строительство нет, так как застройщик имеет на руках все документы и решение суда.

Он заявил, что забор останется, но людям вернут доступ к набережной, а строительную технику из сквера уберут. Жители потребовали, чтобы забор в таком случае сделали прозрачным и оснастили видеокамерами.

После встречи с общественностью Высокинский вместе с журналистами поехал в сквер. К его приезду часть конструкций забора, на которые предположительно планировалось натянуть колючую проволоку, спешно убрали. Мэр также потребовал убрать с набережной туалетные кабинки для строителей, которые мешают проходу.

По итогам обсуждений Высокинский пообещал, что впредь при принятии решений о строительстве в особых зонах в центре города будет применяться специальная процедура согласования с общественностью.

Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая продолжаются стихийные протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Общее число задержанных на акциях превысило 100 человек, более 30 получили административные аресты.

В субботу Свердловский областной суд снизил сроки ареста восьми активистам. Правозащитник Никита Томилов сообщил Znak.com, что Азату Рахматулину снизили наказание с 5 до 3 суток ареста, Леониду Яковлеву — с 7 до 4 суток, Айдару Исламову — с 10 до 5 суток, Сергей Тимофееву — с 5 до 4 суток, Артему Козлову — с 8 до 5 суток, Даниилу Пугину — с 5 до 4 суток ареста, Алексею Воробьеву, — с 5 до 4 суток, Петру Торополову — с 8 до 5 суток.

В Кремле действия силовиков на акциях назвали оправданными, так как "не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления непозволительного и незаконного поведения". Спустя три дня после начала протестов о них, наконец, услышал президент РФ Владимир Путин и предложил узнать мнение жителей о месте строительства спорного храма.

Возведение храма спонсируют глава "Уральской горно-металлургической компании" Андрей Козицын и владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин. Они известны как давние благодетели РПЦ и лично патриарха Кирилла. В частности Алтушкин предоставлял ему свой личный бизнес-джет для полетов в Екатеринбург.