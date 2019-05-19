19.05.2019, 11:10

После вмешательства Путина жителям Екатеринбурга предложат на выбор другие места для строительства спорного храма

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NEWSru.com
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После вмешательства Путина жителям Екатеринбурга предложат на выбор другие места для строительства спорного храма
ALEXEI VLADYKIN, AFP

Власти Свердловской области предложат новые места для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины в Екатеринбурге. Об этом говорится в заявлении главы региона Евгения Куйвашева, опубликованном на сайте областного департамента информационной политики.

"Уже в понедельник [20 мая] — и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок", — пообещал Куйвашев и призвал жителей предлагать свои варианты.

После рассмотрения и обсуждения вариантов пройдет опрос среди горожан. Окончательное решение по строительству будет приниматься открыто, пообещал губернатор. "Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так — храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу, должны решить все вы, жители Екатеринбурга", — говорится в обращении Куйвашева.

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При этом он назвал инициативу строительства храма "абсолютно благим делом", которое "должно объединять всех нас". "Если ошибки допущены, в том числе и мной — то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций — мнение всех, без исключения, жителей города и области — одинаково ценно", — отметил Куйвашев.

Обращение губернатора Свердловской области поступило в разгар встречи мэра Екатеринбурга Александра Высокинского с жителями по вопросу строительства храма. На мероприятие после продолжительных споров пустили 59 человек — почти вдвое больше, чем планировалось изначально, сообщает Telegram-канал "Znak Екатеринбург".

Собравшиеся единогласно выступили за то, что место для храма нужно выбирать посредством референдума, так как решение референдума обязательно к исполнению, а опроса — нет.

Высокинский в свою очередь заявил, что референдум смогут организовать только к концу года, и все это время продолжится "ситуация противостояния". Он также напомнил об итогах референдума по выходу Великобритании из Евросоюза, отметив, что теперь этот процесс затормозился. Референдум, по словам мэра, обойдется в 120-130 млн рублей, а опрос — в 8-15 млн.

Жители в свою очередь напомнили, что референдум о присоединении Крыма к России провели за две недели, а по закону на организацию дается два месяца, пишет в своем Telegram шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

Высокинский в ответ заявил, что для организации референдума нужны "юридически длительные процедуры", а результаты опроса будут так же обязательны к исполнению. Однако он пообещал донести требование общественников о референдуме до депутатов и губернатора.

Вторым пунктом на повестке дня стоял вопрос о судьбе забора вокруг предполагаемой стройки. Один из защитников сквера отметил, что ограждение стало "символом предательства", а его демонтаж снимет напряжение в обществе, пишет портал "Екатеринбург онлайн". Жители также отметили, что из-за забора стал недоступен проход на набережную.

Параллельно с этим обсуждением в самом сквере шли работы по укреплению забора и подготовке к монтажу колючей проволоки. Прийти к соглашению участникам встречи не удалось. Высокинский отметил, что юридических оснований прекратить строительство нет, так как застройщик имеет на руках все документы и решение суда.

Он заявил, что забор останется, но людям вернут доступ к набережной, а строительную технику из сквера уберут. Жители потребовали, чтобы забор в таком случае сделали прозрачным и оснастили видеокамерами.

После встречи с общественностью Высокинский вместе с журналистами поехал в сквер. К его приезду часть конструкций забора, на которые предположительно планировалось натянуть колючую проволоку, спешно убрали. Мэр также потребовал убрать с набережной туалетные кабинки для строителей, которые мешают проходу.

По итогам обсуждений Высокинский пообещал, что впредь при принятии решений о строительстве в особых зонах в центре города будет применяться специальная процедура согласования с общественностью.

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Напомним, в Екатеринбурге с 13 мая продолжаются стихийные протесты против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. Общее число задержанных на акциях превысило 100 человек, более 30 получили административные аресты.

В субботу Свердловский областной суд снизил сроки ареста восьми активистам. Правозащитник Никита Томилов сообщил Znak.com, что Азату Рахматулину снизили наказание с 5 до 3 суток ареста, Леониду Яковлеву — с 7 до 4 суток, Айдару Исламову — с 10 до 5 суток, Сергей Тимофееву — с 5 до 4 суток, Артему Козлову — с 8 до 5 суток, Даниилу Пугину — с 5 до 4 суток ареста, Алексею Воробьеву, — с 5 до 4 суток, Петру Торополову — с 8 до 5 суток.

В Кремле действия силовиков на акциях назвали оправданными, так как "не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию на различные проявления непозволительного и незаконного поведения". Спустя три дня после начала протестов о них, наконец, услышал президент РФ Владимир Путин и предложил узнать мнение жителей о месте строительства спорного храма.

Возведение храма спонсируют глава "Уральской горно-металлургической компании" Андрей Козицын и владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин. Они известны как давние благодетели РПЦ и лично патриарха Кирилла. В частности Алтушкин предоставлял ему свой личный бизнес-джет для полетов в Екатеринбург.

Оппозиционер Алексей Навальный выяснил, что Алтушкин также активно спонсирует партию "Единая Россия" и имеет хорошие неформальные отношения с властью. Его жена Татьяна возглавляет финансируемую супругом православную гимназию, где преподают по переизданным советским учебникам и учат детей писать гусиными перьями. Супруги также владеют пятиэтажным особняком в престижном районе Лондона, а Татьяна Алтушкина имеет британское гражданство.

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