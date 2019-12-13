"После Путина". В Европарламенте создали группу дружбы с Россией будущего

Политическая дискуссия о пересмотре отношений Запада с Россией вспыхнула с новой силой после ряда недавних заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, призывающего к возобновлению безусловного диалога с РФ. Но, по мнению Кубилюса, стратегия ЕС и отдельных его стран-членов, направленная на то, чтобы перезагрузить отношения с Россией под руководством Владимира Путина, — не только безнадежна, но и вредна, поскольку лишь отдаляет начало возможной трансформации РФ.

Евродепутат считает, что Брюссель уже сейчас должен думать о том, как помочь России "после Путина" стать демократическим государством, преданным европейским ценностям. "Но нужно задать себе важные вопросы: "Верим ли мы, что Россия может превратиться в демократическое государство, и какая стратегия нам нужна, чтобы помочь ей? ", — сказал Кубилюс. Он убежден, что позитивные примеры успешной евроинтеграции ряда стран-участниц "Восточного партнерства" — Грузии, Молдовы и Украины — могут "заставить российских граждан спросить у своей власти, почему их страна не может сделать то же, что сделала Украина, продвигаясь на пути в ЕС".

Запад не должен потакать режиму Путина

Макрон и другие западные лидеры ошибаются, когда говорят, что Путин имеет значительную поддержку россиян, считает российский оппозиционный политик Владимир Милов, принявший участие в форуме. По его словами, "Путин не настолько силен, как пытается показать", рейтинги правящей партии" Единая Россия" стремительно падают, экономическая ситуация ухудшается, "страна устала". Милов отметил, что сейчас сложилась хорошая возможность для российских демократов убедить своих западных друзей не поддерживать и не помогать российским властям. "Нам надо везде сообщать о слабости путинского режима, а не уравнивать Путина с мировыми лидерами", — подчеркнул оппозиционер.