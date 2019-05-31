После падения рейтинга Путина ВЦИОМ изменил методику опроса

”Теперь мы прямо интересуемся у респондентов, доверяют ли они или нет лидерам отечественной политики, называя конкретные имена и фамилии”, — заявил РБК глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

По старой методике, при ответе на открытый вопрос (предполагает любое число ответов), уровень доверия к Путину составляет 30,5%. На прошлой неделе этот показатель составил 31,7%, а рейтинг одобрения деятельности президента — 65,8% (сейчас — 64,5%), пишет "Новая газета".

Расхождение в цифрах вызывало недовольство в Кремле: ”Как коррелируют эти данные: как может падать доверие и при этом расти электоральный рейтинг?” — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, попросивший социологов объяснить ситуацию.