После аварии на шахте в ЛНР на поверхность подняты 17 тел

Из шахты "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР"), где взорвался метан, извлекли тела всех 17 погибших горняков. Об этом сообщило в субботу, 27 апреля, со ссылкой на местные власти агентство "Интерфакс".

В поисковой операции были задействованы спасатели МЧС России из города Шахты Ростовской области. Детонация произошла на глубине около 300 метров.

"Не менее пяти взрывов"



Между тем, как утверждает украинский журналист Евгений Спирин, прогремело не менее пяти взрывов. По версии Спирина, руководство шахты "не стало обращаться за помощью в подконтрольный Украине Лисичанск", а связалось с российской стороной, в итоге "извлекать (тела. — Ред.) начали спустя почти сутки".

О готовности оказать помощь семьям погибших ранее заявили украинские власти.

В забое находились 20 человек