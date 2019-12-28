Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

"Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента", — рассказал Андреев РИА Новости.

Он добавил, что беседа была "жесткая, но вполне корректная". "Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской", — пояснил дипломат.

"Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", — добавил Андреев.

На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" — за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и даже обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.