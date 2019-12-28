Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
"Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента", — рассказал Андреев РИА Новости.
Он добавил, что беседа была "жесткая, но вполне корректная". "Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской", — пояснил дипломат.
"Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", — добавил Андреев.
На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" — за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение" и даже обещал поставить памятник Гитлеру в Варшаве. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.
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