Пошли на мировую: Google согласился заплатить Франции миллиард евро

500 млн евро Google заплатит в виде штрафа, сообщила финансовая прокуратура Франции в четверг, 12 сентября. Кроме того, концерн согласился доплатить 465 млн евро в виде налогов.

Французские налоговики пришли к выводу, что Google платит слишком мало налогов во Франции, в то время как большая часть его доходов в Европе проходит через филиал Google в Ирландии.

Договоренность о том, что Google France и Google Ireland выплатят штраф в размере 500 млн евро, была достигнута в результате мирового соглашения. Финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении Google в 2015 году.