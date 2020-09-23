23.09.2020, 15:06
Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за угрозы взрыва
Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает BFM Paris.
Посетителей Эйфелевой башни в Париже эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает BFM Paris.
Уточняется, что в настоящее время территория у башни оцеплена.
По словам очевидцев, возле достопримечательности нашли бомбу.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
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