Порошенко сообщил, что болен коронавирусом

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил в социальных сетях, что получил положительный тест на коронавирус.
"Получил положительный тест на Covid. Сейчас не самое подходящее время", - написал политик. Он отметил, что за шесть лет привык переносить болезни на ногах и что этот вирус коварный. Сейчас, по словам Порошенко, он находится на домашнем лечении.
"Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев защитить себя!" — добавил он.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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