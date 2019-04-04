Порошенко согласился с предложением Зеленского о дебатах на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко согласился с предложением своего соперника во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского о проведении дебатов на киевском стадионе "Олимпийский". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион — так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович", — заявил Порошенко в видеоролике, опубликованном в соцсетях в ночь на четверг, 4 апреля.

Далее занявший второе место в первом туре кандидат указал, что "быть президентом и верховным главнокомандующим" не является "игрой и желанием понравиться". Президентство означает "ответственность за людей, за страну — и внутри страны, и на международном уровне". Кроме того, предвыборные дебаты — "это не шоу" и их устраивают "не ради зрелища на стадионе", подчеркнул Порошенко, выступая под музыку.

Одновременно действующий глава государства отметил, что он и его соперник "очень разные". При этом главным отличием, по его словам, являются "стрелки их геополитических компасов", показывающие в "диаметрально противоположные" стороны. "Моя страна — это сильная европейская Украина, которая никогда ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не станет на колени", — добавил он.