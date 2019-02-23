Порошенко похвалил забывших о 23 февраля украинцев



”Сегодня 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл”, — заявил Порошенко в ходе выступления во Львове.

Он отметил, что благодаря таким ”маленьким-маленьким составляющим”, как изменения в праздничном календаре, постепенно формируется ”новая Украина”.

День защитника Отечества, который ранее праздновался на Украине 23 февраля, был упразднен по указу Порошенко в 2014 году.

Вместо этого праздника украинский президент учредил другой — День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

Кроме того, с 2015 года День Победы, отмечавшийся 9 мая, на Украине носит название День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Фактически этот праздник игнорируется украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая, когда в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами.