Порошенко или Зеленский? На Украине проходит решающий тур президентских выборов

Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00 утра. Проголосовать можно до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским) на одном из почти 30 тысяч участков.

За рубежом голосование началось раньше. В субботу в 23:00 открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии.