21.04.2019, 08:43

Порошенко или Зеленский? На Украине проходит решающий тур президентских выборов

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Deutsche Welle
EST 13
Kersti Kaljulaid Ukraina visiidil
Kersti Kaljulaid Ukraina visiidilFoto: Tiit Blaat

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проводится второй, решающий тур президентских выборов. Украинцы выбирают между действующий главой государства Петром Порошенко и художественным руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским.

Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00 утра. Проголосовать можно до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским) на одном из почти 30 тысяч участков.

За рубежом голосование началось раньше. В субботу в 23:00 открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии.

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