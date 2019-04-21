Порошенко или Зеленский? На Украине проходит решающий тур президентских выборов

Избирательные участки по всей Украине открылись в 8.00 утра. Проголосовать можно до 20.00 по киевскому времени (совпадает с московским) на одном из почти 30 тысяч участков.

За рубежом голосование началось раньше. В субботу в 23:00 открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии.

В ходе второго тура президентских выборов в Украине, на избирательных участках присутствует значительно меньше наблюдателей, чем во время первого тура, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ). "Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях", — говорится в сообщении, выложенном на странице КИУ в Facebook.

Посол США в Киеве Мари Йованович надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины. "Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ждем сегодня демократических и мирных выборов, отражающих волю граждан Украины. Надеюсь, что сегодня все украинцы, обладающие избирательным правом, будут активно участвовать в демократии и проголосуют", — написала Йованович в микроблоге twitter посольства США в Украине.

Во время проведения второго тура выборов для обеспечения пожарной и техногенной безопасности в усиленном режиме работают 39 тысяч спасателей. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Они несут службу до 9 утра 22 апреля. Кроме того, в готовности находятся более 2,3 тысячи единиц техники.