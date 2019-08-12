Порошенко допрашивают по делу об уклонении от уплаты налогов

Порошенко сопровождали охранники и юристы. Общаться с журналистами он не стал.

Между тем к зданию пришли его сторонники — депутаты возглавляемой Порошенко партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар, Артур Герасимов и Николай Величкович, передает украинский канал "Громадское".

У суда находились и дети Порошенко — сын Михаил и дочери Александра и Евгения. Собравшаяся группа из нескольких десятков человек принесла с собой плакаты с надписями: "Четвертая власть или пятая колонна?", "Свободе слова — труба", "Зачистка информационного пространства", "Нам нужна свобода голоса".

"Портнов, Труба, ФСБ"

Несколько раз Михаил Порошенко принимался скандировать в мегафон: "Портнов, Труба, ФСБ". При этом имелся в виду экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, который ранее высказал мнение, что попытки адвокатов Порошенко обвинить ГБР в распространении недостоверной информации — беспочвенны.

К зданию, охраняемому сотрудниками Нацгвардии Украины и полиции, стянулись также и противники Порошенко, обвиняющие бывшего украинского президента в присвоении санатория в поселке Козин Киевской области и требовавшие осудить его.

В конце июля глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, по всем этим делам экс-президент проходит в качестве свидетеля.