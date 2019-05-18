Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Для начала Порошенко посоветовал новому главе государства продолжить курс страны на интеграцию в ЕС, отметив, что ”это нельзя игнорировать”.

Кроме того, Зеленскому, по мнению Порошенко, следует усилить санкционное давление на Россию, чтобы она ”освободила украинскую землю”.

Помимо этого, Порошенко заявил, что Зеленскому необходимо работать с ЕС в разных направлениях, в том числе в области цифрового, таможенного и энергетического союзов.

Он заключил, что основная задача Зеленского к окончанию его президентства — это создать условия для вхождения Украины в ЕС.

Ранее лидер оппозиции Украины Юрий Бойко дал совет Зеленскому.