"Поползли на коленях и просили у Путина". Порошенко обрушился на украинских политиков за поездку в Москву

"Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы? Что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у Путина?" — эмоционально заявил Порошенко в субботу, 23 марта. По его словам, целью встречи являлся подрыв единства украинского общества. "Они экономику обсуждают! Они обсуждают повесить снова Украину на российскую газовую иглу", — добавил он.

"Попытка договориться о капитуляции Украины"

Между тем партия "Народный фронт" призвала правоохранительные органы Украины расследовать обстоятельства визита. "Эта встреча является публичной попыткой договориться о капитуляции Украины перед агрессором. Московские прихвостни и их телеканалы навязывают гражданам дискуссию о дешевом российском газе, пока украинские бойцы гибнут на фронте", — сказано в заявлении партии, распространенном пресс-службой в субботу.

СБУ собирается "в пределах своей компетенции" в короткие сроки дать правовую оценку как визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров России, так и их заявлениям, сообщают в пресс-службе спецслужбы.