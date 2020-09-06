Поножовщина в Бирмингеме: улицы города перекрыты

В английском Бирмингеме ночью пострадали несколько человек.
Несколько человек получили ранения в результате поножовщины в центре британского города Бирмингем (церемониальное графство Уэст-Мидлендс). Об этом сообщается на сайте полиции графства.
"Нам известно о нескольких раненых, но на данный момент мы не можем сказать, сколько их и насколько серьезны [полученные ими ранения]", — говорится в сообщении, передает ТАСС.
В полиции отметили, что в центре города установлены полицейские кордоны, перекрыты некоторые улицы. Полицейские оценили произошедшее как "крупный инцидент".
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