Поножовщина в Бирмингеме: один человек погиб

Один человек погиб, семь получили ранения в результате поножовщины в ночь на воскресенье в центре британского города Бирмингем. Об этом сообщается на сайте полиции этого города, административного центра графства Уэст-Мидлендс, которая ранее охарактеризовала произошедшее как "крупный инцидент".

"Мы можем подтвердить, что начали расследование убийства после событий, произошедших в центре Бирмингема ночью. Один мужчина, к сожалению, умер. Еще один мужчина и женщина получили серьезные ранения, еще пять человек также были ранены, но их ранения не представляют угрозы для жизни", — отметили в полиции, сообщив, что ее сотрудники ведут сбор улик на месте преступления.

На брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал Sky News, старший суперинтендант полиции Бирмингема Стив Грэм заявил, что правоохранительные органы ведут поиск одного подозреваемого в связи с нападениями, которые, по версии полиции, были связаны между собой. Он добавил, что "нет совершенно никаких указаний на то, что они связаны с терроризмом", или указаний на то, что нападавшим двигала ненависть. "На данной этапе мы не можем определить какой-то определенный мотив, но это похоже на неизбирательную атаку", — сказал Грэм.