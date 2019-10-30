Помогавший США выследить аль-Багдади информатор получит до 25 миллионов

"По словам официальных лиц, ожидается, что он получит часть или все $25 млн американского вознаграждения, которое было предусмотрено за голову аль-Багдади", — пишет издание.

Гражданство, равно как и имя информатора не раскрывается. Однако, один из источников газеты сообщил, что это араб-суннит, который "пошtл против ИГ, потому что группировка убила одного из его родственников".

Во время военной операции по ликвидации аль-Багдади в Идлибе, информатор находился непосредственно в месте ее проведения. Спустя два дня его вместе с членами его семьи вывезли из региона, пишет газета.

Американские официальные лица отметили, что предоставленные информатором данные сыграли ключевую роль во время проведения операции.

Согласно информации The Washington Post, этот человек изначально был "ценным агентом" Сирийских демократических сил (СДС), а затем стал работать на американских военных. СДС — военизированная группировка, состоящая в основном из курдов. Она сотрудничала с США и принимала активное участие в борьбе против ИГ в Сирии.

Издание указывает, что информатор не только предоставил точные данные относительно местоположения аль-Багдади, но и детально описал расположение помещений комплекса на турецкой границе, в котором скрывался главарь террористов.