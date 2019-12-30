Польский премьер обвинил Путина во лжи
Матеуш Моравецкий считает, что Гитлер совершал свои преступления "благодаря Сталину". Польский премьер-министр заявил, что Владимир Путин неоднократно лгал о Польше.
Матеуш Моравецкий считает, что Гитлер совершал свои преступления "благодаря Сталину". Польский премьер-министр заявил, что Владимир Путин неоднократно лгал о Польше.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин "много раз лгал о Польше", всегда делая это "сознательно". Это утверждение содержится в заявлении Моравецкого, опубликованном на официальном сайте главы польского правительства в воскресенье, 29 декабря. Ложь с российской стороны обычно поступает в тех случаях, когда "российские власти чувствуют международное давление, связанное с их деятельностью", считает польский премьер-министр.
Моравецкий напомнил, что Польша первой испытала на себе агрессию нацистской Германии, и что Польша была первой страной, "которая боролась за защиту свободной Европы". При этом без соучастия тогдашнего руководителя СССР Иосифа Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые Сталин поставлял Гитлеру, национал-социалистам не удалось бы взять Европу под свой контроль, утверждает также Моравецкий. "Благодаря Сталину Гитлер мог безнаказанно завоевывать новые страны и отправлять евреев в гетто", — написал польский премьер-министр.
Путин назвал посла Польши в нацистской Германии "сволочью" и "антисемитской свиньей"
Высказывания Моравецкого связаны с недавними словами Путина, сказанными во время его пресс-конференции 19 декабря. Тогда глава российского государства заявил, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны". Позднее Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, по словам главы РФ, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку. "Сволочь, свинья антисемитская — по-другому сказать нельзя", — заметил Путин.
После последних слов Путина в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Польша "в резкой форме" выразила "свои возражения в связи с ложными историческими утверждениями высокопоставленных российских лиц", подчеркнул замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. Россия пытается преуменьшить "свою долю ответственности за разрушение мира в Европе", уверен он.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной
Появились подробности задержания бойца Дацика
«Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно»
Страны, где нужно скрывать русское происхождение