Польские учителя объявили бессрочную забастовку

О готовящейся забастовке ранее объявил Союз польских учителей, по данным которого в акции согласились принять участие более 80% польских школ и детских садов. При этом отмечается, что фактическое число участников забастовки на данный момент неизвестно.

Предполагается, что протест будет продолжаться, пока все требования не будут удовлетворены. В частности, главным условием возвращения к работе является повышение зарплат учителей на 30%, которая в настоящее время составляет около 3500 злотых (945$).

Председатель Союза польских учителей Славомир Броняж заявил, что ему поступают сигналы о вмешательстве полиции и попытках запугать участвующих в забастовке учителей.

Ранее сообщалось, что в Бельгии из-за забастовки на сутки отменили все авиарейсы.