Польша закупит у США 32 истребителя — это крупнейшая сделка в истории польской армии

Польша отказывается от вооружения, доставшегося в наследство от времен Организации Варшавского договора. Сегодня Варшава закупает все больше американской военной техники в попытке укрепить отношения с США, в которых она видит главного гаранта своей безопасности. Так, уже через четыре года Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35 — соответствующий договор был подписан между Варшавой и Вашингтоном в конце января 2019 года.

Это один из крупнейших контрактов в истории польской армии. Варшава приобретет у Вашингтона 32 самолета, разработанных американской компанией Lockheed Martin. Контракт предусматривает не только закупку самих самолетов, но и обучение польских пилотов, инструктаж на тренажерах и содействие в сфере логистики.

В Польше довольны закупкой F-35

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, ВВС страны никогда не имели в своем распоряжении настолько современного вооружения. "Возможная нападающая сторона должна осознавать, что при нападении на Польшу она получит решительный ответ. Этот самолет может такой ответ дать", — сказал Блащак в интервью государственному радио.