08.02.2020, 12:50

Польша закупит у США 32 истребителя — это крупнейшая сделка в истории польской армии

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F-35 tankimine Euroopa kohal
F-35 tankimine Euroopa kohalFoto: Andres Putting

Закупка у США 32 истребителей F-35 является одной из крупнейших сделок в истории польской армии. С ее помощью Варшава хочет укрепить отношения со своим "гарантом безопасности".

Польша отказывается от вооружения, доставшегося в наследство от времен Организации Варшавского договора. Сегодня Варшава закупает все больше американской военной техники в попытке укрепить отношения с США, в которых она видит главного гаранта своей безопасности. Так, уже через четыре года Польша получит на вооружение первые американские истребители F-35 — соответствующий договор был подписан между Варшавой и Вашингтоном в конце января 2019 года.

Это один из крупнейших контрактов в истории польской армии. Варшава приобретет у Вашингтона 32 самолета, разработанных американской компанией Lockheed Martin. Контракт предусматривает не только закупку самих самолетов, но и обучение польских пилотов, инструктаж на тренажерах и содействие в сфере логистики.

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По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, ВВС страны никогда не имели в своем распоряжении настолько современного вооружения. "Возможная нападающая сторона должна осознавать, что при нападении на Польшу она получит решительный ответ. Этот самолет может такой ответ дать", — сказал Блащак в интервью государственному радио.

Глава польского Минобороны не скрывает, что гордится покупкой, называя "хорошей" стоимость контракта, которая в итоге составила 4,6 млрд долларов вместо изначально обсуждавшихся 6,5 млрд. Первые самолеты будут поставлены в 2024 году. Затем польские пилоты и наземный обслуживающий персонал отправятся на обучение в США, и спустя два года истребители будут интегрированы в польскую армию. Наряду с F-35 Польша хочет купить у США беспилотные разведывательные системы.

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