30.09.2019, 13:52

Польша выделила более $1 млн в помощь жителям неподконтрольного Донбасса

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Польша выделила более $1 млн в помощь жителям неподконтрольного Донбасса
Foto: Alexander Reka/TASS

Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН более миллиона долларов на помощь жителям неподконтрольного Донбасса.

Об этом сообщило представительство Польши при ООН в Twitter.

Отмечается, что помощь будут оказывать наиболее уязвимым жителям Донецкой и Луганской областей, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью, пишет Громадское.

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