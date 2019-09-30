Польша выделила более $1 млн в помощь жителям неподконтрольного Донбасса

Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН более миллиона долларов на помощь жителям неподконтрольного Донбасса.
Об этом сообщило представительство Польши при ООН в Twitter.
Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act! 🇵🇱🇺🇳🇺🇦@polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7— PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) 27 сентября 2019 г.
Отмечается, что помощь будут оказывать наиболее уязвимым жителям Донецкой и Луганской областей, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью, пишет Громадское.
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