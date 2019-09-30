30.09.2019, 13:52
Польша выделила более $1 млн в помощь жителям неподконтрольного Донбасса
Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН более миллиона долларов на помощь жителям неподконтрольного Донбасса.
Польша перечислила Управлению по координации гуманитарных вопросов ООН более миллиона долларов на помощь жителям неподконтрольного Донбасса.
Об этом сообщило представительство Польши при ООН в Twitter.
Thank you @UNOCHA and @OCHA_Ukraine for giving us the opportunity to act! 🇵🇱🇺🇳🇺🇦@polskapomoc #CBPFs #Ukraine #PolishAid https://t.co/k9JnqJXnm7— PL in UN Geneva (@PLMissionGeneva) 27 сентября 2019 г.
Отмечается, что помощь будут оказывать наиболее уязвимым жителям Донецкой и Луганской областей, в частности пожилым людям и людям с инвалидностью, пишет Громадское.
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