Польша сообщила о рекордном количестве заболевших Covid-19. Эстония собирается открыть с ней границы

В понедельник в Польше было зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией с момента начала эпидемии — 599 случаев, сообщает Warsaw Business Journal со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Всего диагноз подтвердился у 27160 человек, 1166 умерло.
Напомним, что страны Балтии и Польша договорились о восстановлении свободного передвижения людей на текущей неделе.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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