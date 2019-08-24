24.08.2019, 11:06

Польша просит НАТО разместить американские ядерные ракеты на их территории

 (27)
rus.delfi.ee
EST 26
NATO õhuturbe missioon. Ämari lennubaas
NATO õhuturbe missioon. Ämari lennubaasFoto: Karin Kaljuläte

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что из Москвы и Пекина исходит угроза для свободного мира. Поэтому НАТО следует обсудить вопрос о размещении американских ядерных ракет в Европе, передает DW.

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность к размещению американских ядерных ракет в Европе. "Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно обсудить и решить в рамках НАТО", — сказал он в интервью газетам группы Funke и французской газете Ouest-France, обнародованном в субботу, 24 августа.

По словам Моравецкого, Россия не выполняла договор о РСМД от 1988 года, запрещающий размещение ракет средней дальности в Европе, поэтому он понимает обеспокоенность НАТО.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: