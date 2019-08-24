Польша просит НАТО разместить американские ядерные ракеты на их территории

В связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность к размещению американских ядерных ракет в Европе. "Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно обсудить и решить в рамках НАТО", — сказал он в интервью газетам группы Funke и французской газете Ouest-France, обнародованном в субботу, 24 августа.

По словам Моравецкого, Россия не выполняла договор о РСМД от 1988 года, запрещающий размещение ракет средней дальности в Европе, поэтому он понимает обеспокоенность НАТО.