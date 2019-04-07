Польша потребует от Германии 900 млрд долларов репараций

"Позор, что такой очевидный вопрос о последствиях истребления польских граждан и разрушения польской экономики немцами игнорировался в течение последних 30 лет", — отметил депутат в интервью информационному ресурсу wpolityce.pl. По его словам, "тем более удивительно отношение германских политиков, которые учат поляков в вопросах верховенства закона".

"До тех пор, пока Германия не погасит задолженность перед Польшей за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее $900 млрд, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство", — сказал депутат.

Шевчак заявил, что Польша намерена последовательно идти к получению репараций. К концу 2019 года парламентская группа, которая занимается подсчетом итоговой суммы компенсации, должна представить окончательный отчет.

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля 2017 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций.