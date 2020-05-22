Польша отменила 14-дневный карантин для сезонных работников. Эстония с этой мерой пока не спешит

По его словам, из-за пандемии возникла нехватка сезонных работников не только в Польше, но и в других странах Европы. Из-за этого министерство решило пойти на такие меры.
"Мы до конца не знаем, какими будут масштабы явления и сколько этих рабочих из-за восточной границы приедет в Польшу", — отметил он.
Он добавил, что 14-дневный карантин отменят только для тех людей, которые будут работать на сельхозпредприятиях — для остальных это обязательство сохраняется.
Напомним, что в Эстонии 14-дневная самоизоляция отменена только для приезжающих из других стран Балтии, а также Финляндии. Сохраняющимися карантинными мерами обеспокоены эстонские фермеры, которые даже написали открытое письмо премьер-министру Юри Ратасу.
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