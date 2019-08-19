Польша хочет получить 800 млрд евро от Германии в качестве репараций за Вторую мировую

Несмотря на то что Польша особенно сильно пострадала от оккупации нацистским режимом, выплаты финансовых компенсаций этой стране был "минимальными", заявил Чапутович. "При этом существуют страны, которые потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций. Разве это справедливо?" — заявил дипломат за две недели до памятной даты начала Второй мировой войны. При этом, по собственным словам, он имел в виду конкретно Францию и Нидерланды.

Потери Польши во Второй мировой войне

Во время Второй мировой войны Польша понесла самые существенные потери по отношению к общему количеству населения в стране. После того как в 2015 году в стране пришла к власти консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость", вопрос о размере репараций со стороны Германии снова стал активно обсуждаться.

Ранее в Польше подсчитали, что общий размер ущерба, причиненного стране нацистским режимом, составляет 800 миллиардов евро. В свою очередь ФРГ считает вопрос о репарациях закрытым в рамках Договора об окончательном регулировании в отношении Германии от 1990 года.