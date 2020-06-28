Полмиллиона жителей округа под Пекином отправлены на карантин

Около полумиллиона жителей округа Аньсинь, расположенного в пятнадцати километрах от Пекина, отправлены на карантин. Об этом сообщает информационное агентство AFP в воскресенье, 28 июня, со ссылкой на местные власти. Въезд в округ и выезд из него закрыты, жильцы должны оставаться дома, выходить в магазин или аптеку может только один человек от семьи. Вместе с тем власти заверяют, что эпидемиологическая ситуация "улучшается".

С 11 июня число зараженных коронавирусом в Пекине выросло до 311, до этого на протяжении двух месяцев не было зафиксировано ни одного случая заражения. Прирост за последние сутки составил 14. Предполагается, что новым очагом заболевания стал продовольственный рынок "Синьфади", который за последний месяц посетили около 200 тысяч человек. По информации агентства Xinhua, компании из Аньсиня поставляли на "Синьфади" пресноводную рыбу.

Изначально коронавирус был обнаружен у пяти работников "Синьфади", после этого тестирование прошли все сотрудники рынка, а также других крупных рынков, ресторанов и служб доставки. На карантин были отправлены жители нескольких близлежаших районов. Теперь тест на коронавирус должны также пройти сотрудники всех салонов красоты и парикмахерских в Пекине, сообщает издание Global Times.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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