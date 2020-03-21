Полку НАТО прибыло: Северная Македония вступает в альянс
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал финальный документ о вступлении в НАТО, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на администрацию президента.
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал финальный документ о вступлении в НАТО, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на администрацию президента.
Семнадцатого марта протокол о вступлении Скопье в Североатлантический альянс ратифицировал парламент Испании — последнее из законодательных собраний стран — членов НАТО.
Протокол о вступлении планировалось 23 марта передать на хранение в Госдепартамент США в присутствии госсекретаря Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако, как сообщил Пендаровски, это мероприятие, которое показало бы "физическое вступление в НАТО", пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, разрешившее многолетний спор о названии бывшей югославской республики. Оно открыло Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызвало критику как в Греции, так и в самой Македонии.
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