Полку НАТО прибыло: Северная Македония вступает в альянс

Семнадцатого марта протокол о вступлении Скопье в Североатлантический альянс ратифицировал парламент Испании — последнее из законодательных собраний стран — членов НАТО.

Протокол о вступлении планировалось 23 марта передать на хранение в Госдепартамент США в присутствии госсекретаря Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Однако, как сообщил Пендаровски, это мероприятие, которое показало бы "физическое вступление в НАТО", пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, разрешившее многолетний спор о названии бывшей югославской республики. Оно открыло Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызвало критику как в Греции, так и в самой Македонии.

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