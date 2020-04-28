Полиция задержала норвежского миллионера. Его жена исчезла в 2018 году и преступление считалось загадкой

”Полиция во вторник утром задержала Тома Хагена. Его жена пропала полтора года назад”, — сообщило издание.
Жена норвежского миллионера Хагена пропала утром 31 октября 2018 года из дома в Лиллестрёме в окрестностях Осло. Правоохранители, в том числе специалисты Европола и Интерпола, никаких следов женщины найти не смогли. Примерно через 10 недель после исчезновения женщины норвежская полиция сообщила, что злоумышленники потребовали выкуп.
Главной уликой, обнаруженной в доме Хагенов, были несколько листков с сообщениями на ломаном норвежском, которые изучали лингвисты и криминалисты. В записках содержались угрозы относительно того, что произойдет с женщиной, если об этом деле станет известно, а также требование о выкупе в девять миллионов евро в анонимной криптовалюте.
Как отмечает издание, полицейские машины с включенными мигалками в 8.30 утра заблокировали автомобиль Хагена, который направлялся на работу.
Газете не удалось получить комментарий полиции, однако те пообещали провести пресс-конференцию в ближайшее время.
Том Хаген — норвежский инженер, основатель энергетической компании Elkraft AS. Основным бизнесом норвежца является энергетика и инвестиции в недвижимость. В прошлом году Хаген занимал 172 место в списке богатейших людей Норвегии по версии журнала ”Капитал”. Его состояние оценивается в 1,7 миллиарда крон (примерно 200 миллионов долларов США).
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