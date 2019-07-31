Полиция впервые арестовала за езду на электросамокате по тротуару

Полиция Хельсинки сегодня оштрафовала четверых молодых людей за езду на электросамокатах в центре города.

Согласно словам комиссара Денниса Пастерстейна, очевидно, это был первый раз, когда власти выписали штраф за езду на этом виде транспорта. "К нам приходит много жалоб, что люди ездят на самокатах по тротуарам. Сегодня мы вели усиленный надзор в центре столицы и по итогам оштрафовали четверых молодых людей".

Как рассказал Пастерстейн, оштрафованные живут в столичном регионе. Они впервые использовали электросамокаты и не знали, что на них нельзя ездить по тротуарам.

"Это не самое страшное преступление, но полиция должна обращать внимание и на такие нарушения", — прокомментировал Пастерстейн.