Полиция Нидерландов задержала третьего подозреваемого после стрельбы в Утрехте(1)
Полиция Нидерландов задержала третьего человека, подозреваемого в причастности к стрельбе в городе Утрехт, сообщает во вторник агентство Associated Press.
Полиция Нидерландов задержала третьего человека, подозреваемого в причастности к стрельбе в городе Утрехт, сообщает во вторник агентство Associated Press.
По словам представителя прокуратуры Тиеса Кортмана, в настоящее время под стражей находятся три человека, среди них - 37-летний Гёкмен Таныш, которого считают главным подозреваемым по этому делу.
Ранее сообщалось о двоих задержанных.
18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.
Личность Таныша, который подозревается в стрельбе, была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чечне. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ).
Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.
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