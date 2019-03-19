Полиция Нидерландов задержала третьего подозреваемого после стрельбы в Утрехте

По словам представителя прокуратуры Тиеса Кортмана, в настоящее время под стражей находятся три человека, среди них - 37-летний Гёкмен Таныш, которого считают главным подозреваемым по этому делу.

Ранее сообщалось о двоих задержанных.

18 марта мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Личность Таныша, который подозревается в стрельбе, была установлена благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чечне. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ).

Уровень террористической угрозы в провинции Утрехт был повышен до максимального. Также власти Нидерландов усилили меры безопасности в аэропортах и в ключевых инфраструктурных объектах страны.