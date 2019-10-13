Полиция Лондона арестовала бельгийскую принцессу за участие в протестах

Согласно имеющимся данным, 63-летняя принцесса была задержана на пять часов, после чего ее отпустили без предъявления обвинений.

Отмечается, что она принимала участие в сидячей забастовке экологического движения ”Восстание против вымирания”, которое борется с глобальным потеплением.

ZUMAPRESS.com, Om1, Scanpix

Британская полиция также задержала уже более 1100 человек, которые протестуют в центре города против экологической катастрофы. Они разбили лагеря по всей столице, в том числе на Трафальгарской площади, перекрыв основные дороги.