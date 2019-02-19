19.02.2019, 17:30

Полиция Латвии: преступник хотел похитить судебного исполнителя, а затем убить его, получив выкуп

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rus.DELFI.lv
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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Eero Vabamägi

В Латвии предотвращена попытка похищения государственного должностного лица — судебного исполнителя. В операции участвовали антитеррористический отряд "Омега" и сотрудники Отдела по расследованию убийств и розыску лиц управления уголовного розыска.

О подробностях операции рассказали во вторник на пресс-конференции начальник Управления криминальной полиции Андрей Гришин и глава отдела по раскрытию убийств и поиску пропавших Роман Яшин.

По их словам Яшина, информация о том, что планируется похищение судебного исполнителя, появилась в распоряжении полиции в январе этого года. Было установлено, что его собирались похитить, держать в подвале под Ригой, потребовать у родственников выкуп в размере 350 000 евро, а затем убить.

Получив информацию о планируемом преступлении, полиция приступила к расследованию. Было установлено, что подозреваемый уже получил информацию о месте работы своей жертвы, об имеющимся в его распоряжении автомобиле, а также о семье. Преступление планировалось провести примерно в 80 км от Риги.

В феврале полиция провела спецоперацию, в ходе которой был задержан подозреваемый — гражданин Латвии 1962 г.р., ранее попадавший в поле зрения органов правопорядка. Преступление раскрыто на стадии планирования. Судебный исполнитель не был знaком с подозреваемым, однако сталкивался с ним, исполняя свои служебные обязанности.

Следствие по делу продолжается, полиция не исключает, что к планированию преступления могут быть причастны и другие лица.

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