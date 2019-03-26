Полиция Финляндии: напавший на министра иностранных дел "одинец" действовал непредумышленно(2)
Полиция продолжает расследование дела и ведет допросы подозреваемого, пишет Yle.
Полиция продолжает расследование дела и ведет допросы подозреваемого, пишет Yle.
Полиция Уусимаа расследует нападение на министра иностранных дел Тимо Сойни (Синее будущее).
Дело расследуется по статье "Попытка нанесения телесных повреждений". Мужчина также подозревается в сопротивлении представителям власти. Мужчина 1967 года рождения на данный момент находится в полицейской тюрьме Вантаа.
Подозреваемый пытался в воскресенье ударить министра иностранных дел Сойни на фермерском рынке в Вантаа.
Охранники скрутили мужчину, после чего полиция задержала его. По словам очевидцев, мужчина был одет в куртку, украшенную нашивками экстремистской организации Solders of Odin.
- На данный момент похоже, что он не планировал нападение заранее, — говорит начальник следствия Юха Спрингаре из полиции Уусимаа.
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