Полиция Финляндии: напавший на министра иностранных дел "одинец" действовал непредумышленно

Полиция Уусимаа расследует нападение на министра иностранных дел Тимо Сойни (Синее будущее).

Дело расследуется по статье "Попытка нанесения телесных повреждений". Мужчина также подозревается в сопротивлении представителям власти. Мужчина 1967 года рождения на данный момент находится в полицейской тюрьме Вантаа.

Подозреваемый пытался в воскресенье ударить министра иностранных дел Сойни на фермерском рынке в Вантаа.

Охранники скрутили мужчину, после чего полиция задержала его. По словам очевидцев, мужчина был одет в куртку, украшенную нашивками экстремистской организации Solders of Odin.

- На данный момент похоже, что он не планировал нападение заранее, — говорит начальник следствия Юха Спрингаре из полиции Уусимаа.