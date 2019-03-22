Полиция безопасности: в Финляндии активно действует иностранная разведка

Согласно годовому отчёту Полиции безопасности Supo, в Финляндии по-прежнему достаточно много лиц, работающих на службы иностранной разведки. Особенно Финляндия интересует агентов из России и Китая.

Как сообщает Полиция безопасности, в течение прошлого года особенно активным был кибер-шпионаж, за которым стоят иностранные госструктуры, однако службы разведки по-прежнему используют также более традиционные методы. Среди них — сбор личной информации, а также вербовка агентов, с помощью которых можно было бы оказывать влияние на принятие политических решений и общественное мнение.

Согласно отчёту Supo, наиболее интересующие иностранные службы разведки темы — это обсуждение членства в НАТО, вопросы внешней и внутренней безопасности, позиция Финляндии по вопросу санкций, а также безопасность в Балтийском регионе. В течение последнего года службы разведки также следили за готовящимися изменениями в законодательстве о разведывательной деятельности, международным сотрудничеством Финляндии в области обороны, а также председательством в Арктическом совете.

Угроза терроризма по-прежнему велика