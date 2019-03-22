Полиция безопасности: в Финляндии активно действует иностранная разведка

Особый интерес проявляют российские и китайские службы разведки, пишет Yle.
Согласно годовому отчёту Полиции безопасности Supo, в Финляндии по-прежнему достаточно много лиц, работающих на службы иностранной разведки. Особенно Финляндия интересует агентов из России и Китая.
Как сообщает Полиция безопасности, в течение прошлого года особенно активным был кибер-шпионаж, за которым стоят иностранные госструктуры, однако службы разведки по-прежнему используют также более традиционные методы. Среди них — сбор личной информации, а также вербовка агентов, с помощью которых можно было бы оказывать влияние на принятие политических решений и общественное мнение.
Согласно отчёту Supo, наиболее интересующие иностранные службы разведки темы — это обсуждение членства в НАТО, вопросы внешней и внутренней безопасности, позиция Финляндии по вопросу санкций, а также безопасность в Балтийском регионе. В течение последнего года службы разведки также следили за готовящимися изменениями в законодательстве о разведывательной деятельности, международным сотрудничеством Финляндии в области обороны, а также председательством в Арктическом совете.
Угроза терроризма по-прежнему велика
По оценке Supo, угроза терроризма в Финляндии сохранилась в прошлом году на повышенном втором уровне по четырёхуровневой шкале. Самую серьезную опасность представляют люди, действующие в одиночку или в небольших группах, связанных с радикальным исламизмом.
В своём годовом отчёте Полиция безопасности отзывается с благодарностью о недавно принятых законах о разведке и отмечает, что они помогут более эффективно предотвращать разведывательную деятельность иностранных государств, а также террористическую деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности.