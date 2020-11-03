Полиция безопасности Финляндии: террористическая угроза не выросла, несмотря на нападения исламистов в Центральной Европе

По словам начальника аналитического отдела SUPO Пекки Хилтунена, в Австрии угроза терроризма находилась на одном с Финляндией уровне до вчерашней атаки. Однако Австрия, по его словам, более подвержена угрозе терактов из-за своего географического положения.

Исключительным, по словам Хилтунена, является использование во вчерашней атаке автоматического оружия. В терактах, происходивших в последние годы, обычно использовались холодное оружие и транспортные средства, отметил он.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки полиция ввела повышенный уровень готовности в связи с террористическими атаками во Франции и Австрии. В то же время правоохранительные органы сообщают, что конкретной угрозы безопасности нет, речь идет о рутинных мерах.